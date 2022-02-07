Суд на год ограничил свободу мужчине, виновному во взрыве газа в жилом доме под Тверью

ТАСС, 7 февраля. Бежецкий межрайонный суд в Тверской области на один год ограничил свободу мужчине, по вине которого в августе 2021 года произошел взрыв газовоздушной смеси в многоквартирном жилом доме в Красном Холме, в результате чего один человек погиб. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"В ходе судебного следствия подсудимый признал вину в полном объеме. Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, признал мужчину виновным в инкриминируемом преступлении и назначил наказание в виде одного года ограничения свободы", - говорится в сообщении.

Судом установлено, что мужчина произвел замену газового баллона емкостью 50 литров, не обеспечив герметичность системы подачи газа, в результате чего произошла утечка с последующим взрывом.

Как сообщалось, взрыв газа в двухэтажном кирпичном многоквартирном доме в городе Красный Холм произошел вечером 30 августа, в результате пострадали два человека, еще 10 человек эвакуировали из здания. Одна из пострадавших умерла в больнице, в связи с этим региональное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").