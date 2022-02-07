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Информация о минировании здания КПРФ в Пскове не подтвердилась

Взрывных устройств не обнаружили

ПСКОВ, 7 февраля. /ТАСС/. Оперативные службы не обнаружили взрывных устройств в здании в центре Пскова, куда ранее поступило сообщение о минировании. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области.

В доме располагается представительство КПРФ. "Проверка завершена, информация не подтвердилась", - сказала собеседница агентства.

Ранее ТАСС сообщал, что в МЧС поступило сообщение о минировании здания, находящегося по адресу: улица Народная, д. 6, в нем размещается офис псковского регионального отделения партии КПРФ.

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