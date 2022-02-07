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В Москве мужчина избил своего брата и покончил с собой

Во время конфликта он также несколько раз выстрелил в родственника

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Мужчина в Москве в ходе ссоры ранил брата из огнестрельного оружия, после чего скрылся и покончил с собой, сообщила ТАСС глава пресс-службы столичного ГСУ СК Юлия Иванова.

"В ночь на 6 февраля в квартире жилого дома на Погонном проезде между двумя братьями произошла ссора на почве личных неприязненных отношений, в ходе которой один из них избил другого, а после выстрелил в него несколько раз из огнестрельного оружия, после чего скрылся. Спустя непродолжительное время подозреваемый 1978 года рождения покончил жизнь самоубийством на территории Юго-Восточного административного округа Москвы", - говорится в сообщении.

Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. СК возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство.

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