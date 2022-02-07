В Калининградской области из-за январских штормов утрачено до 15,5 га побережья

КАЛИНИНГРАД, 7 февраля. /ТАСС/. Калининградская область потеряла порядка 15,5 га территорий на побережье Балтийского моря в результате пяти штормов, обрушившихся на регион один за другим в январе. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба областного правительства.

"Берег [Балтики] за время прошедших штормов в среднем отступил на разных незащищенных участках от 0,3 до 2,7 м. На отдельных локальных участках размыв достигал 7,2 м. В результате пяти прошедших штормов утрачено около 15,5 га приморских территорий с почвенным покровом и растительностью. Кроме того, возникала угроза повреждения важных объектов инфраструктуры, энергетики и инженерных коммуникаций" - говорится в сообщении.

В январе на морском побережье области зафиксировали пять штормов с максимальными порывами ветра до 26-29 м/с. Волны, достигавшие высоты 5,5 м, повредили и частично разрушили объекты береговой инфраструктуры. В частности, повреждены и требуют реконструкции комплекс старых берегозащитных сооружений на прикорневом участке Куршской косы, в восточной части Зеленоградска, в поселке Заостровье, элементы променадов в городах Пионерском и Светлогорске, участки побережья в поселке Куликово и на Балтийской косе. При этом, как подчеркнули специалисты компании "Балтберегозащита",там, где построены современные берегозащитные сооружения, берег находится в стабильном состоянии. Так, в западной части Зеленоградска благодаря защитным конструкциям предотвращена угроза чрезвычайных ситуаций, сохранен восстановленный и закрепленный участок берега.

С учетом ситуации правительство области ввело режим чрезвычайной ситуации регионального характера в пострадавших районах. Ведется оценка ущерба, нанесенного стихией, готовится нормативно-правовая документация. Средства на проведение аварийно-восстановительных работ на объектах берегозащиты и береговой инфраструктуры в Зеленоградском муниципальном районе, Светлогорском, Пионерском и Балтийском городских округах выделят из резервного фонда регионального правительства.