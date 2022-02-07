Участницу Pussy Riot Алехину задержали в Москве у отделения инспекции ФСИН

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Участницу группы Pussy Riot Марию Алехину задержали полицейские на выходе из отделения инспекции УФСИН по Москве, которую она посетила в рамках исполнения приговора по делу о нарушении санитарных норм в ходе акций протеста в январе прошлого года. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Даниил Берман.

"Алехину задержали на выходе из помещения инспекции по надзору за осужденными УФСИН по Москве, где она была в рамках исполнения приговора по делу о нарушении санитарных норм. Сейчас ее доставляют в ОВД Тверского района Москвы", - сказал Берман.

Ранее другая осужденная по тому же делу, муниципальный депутат Людмила Штейн, написала в своем Twitter, что ФСИН для профилактики правонарушений требует суд запретить ей и Алехиной посещать места продажи алкоголя. "Мы с Алехиной опоздали домой на 7 минут, теперь ФСИН для профилактики нарушений хочет накинуть нам дополнительное ограничение в виде запрета на посещение мест продажи алкоголя (остальные возможные ограничения уже есть). То есть будет отдельное судебное заседание, на котором нам запретят бары", - написала она.

Алехина и Штейн были приговорены обе к году ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции в Москве. Суд признал их виновными по ст. 33 и ч. 1 ст. 236 УК РФ (подстрекательство к нарушению санитарных норм). Им установлены следующие ограничения: не уходить из места постоянного проживания с 22:00 до 06:00, не изменять место жительства, работы или учебы без согласия соответствующего госоргана, не выезжать за пределы Москвы, не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в них, являться в специализированный госорган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, два раза в месяц для регистрации.