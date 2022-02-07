Суд в Петербурге продлил запрет определенных действий Юрию Хованскому

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Куйбышевский суд Санкт-Петербурга продлил до апреля меру пресечения в виде запрета определенных действий видеоблогеру Юрию Хованскому, который обвиняется в оправдании терроризма. Об этом сообщил в понедельник ТАСС адвокат Хованского Александр Передрук.

"Сегодня мера продлена Куйбышевским судом до 8 апреля, все запреты оставлены в силе", - сказал адвокат.

Передрук добавил, что суд вынес также частное постановление в адрес следователя за то, что тот с опозданием подал ходатайство о продлении меры (за три дня до истечения срока вместо положенной недели).

Хованский был освобожден из-под стражи 29 декабря, в СИЗО он провел больше полугода. Блогер вел развлекательный канал с 4,4 млн подписчиков на YouTube. В июне 2021 года он был задержан и арестован за исполнение песни с оправданием теракта в московском театральном центре на Дубровке и размещение ее в интернете.