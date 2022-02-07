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Двое рабочих пострадали при падении подъемника в автосервисе в Подмосковье

В прокуратуре проведут проверку

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Подъемник упал в автосервисе в Одинцове, пострадали двое рабочих. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.

"В 17:50 поступил сигнал по адресу: Одинцово, поселок Новоивановское, Можайское шоссе, владение 167. При падении внешнего подъемника для поднятия и спуска оборудования с третьего этажа в тюнинг-сервисе "Москва" пострадали двое рабочих", - сказали в ведомстве.

Пострадавших везут в больницу в Красногорск. Устанавливаются причины ЧП.

В подмосковной прокуратуре сообщили, что по факту ЧП начали проверку. "Будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе действиям лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности на объекте", - говорится в сообщении прокуратуры.

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