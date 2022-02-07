Второй день поисков экс-замминистра Ялунина не дал результата

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Поиск пропавшего в Подмосковье и, предположительно, утонувшего в Москва-реке бывшего замминистра юстиции Владимира Ялунина приостановлен до утра вторника. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Поиск приостановлен до 09:00 вторника", - сказал собеседник агентства.

За два дня поисков Ялунина обследовано более 3,7 кв. км территории, во льду реки пробурено почти 400 лунок, в которые опускались камеры, также водолазы совершили три погружения. Для исследования рельефа дна применялся георадар. Поиск пока результатов не дал, отметил источник ТАСС.

70-летний Владимир Ялунин в субботу вечером отправился кататься на квадроцикле. У села Козино были обнаружены его следы, ведущие к реке Москве. В месте, где заканчиваются следы, на водоеме образовался разлом льда размером с квадроцикл. Водолазы на дне реки нашли транспортное средство.

Владимир Ялунин с августа 1998 по декабрь 2004 года возглавлял Главное управление исполнения наказаний Минюста России. С декабря 2004 по август 2006 года он был заместителем министра юстиции.