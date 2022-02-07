В Саратовской области выявили загрязнение Волги нефтепродуктами и железом

ТАСС, 7 февраля. Росприроднадзор выявил факт сброса неочищенных стоков в Волгу из ливневой системы водоотведения в Саратовской области, ущерб превысил 3 млн рублей, сообщается в понедельник в официальной группе ведомства "ВКонтакте".

"Саратовское МУП "Водосток" допустило сброс в Волгу неочищенных стоков из ливневой системы водоотведения. На водовыпуске Белоглинского оврага в Волгоградское водохранилище выявлено превышение ПДК по нефтепродуктам в 96 раз, а по общему железу - в 100 раз. Вред реке оценен в 3 млн 858 тысяч 851 рубль", - сказано в сообщении.

За нарушение природоохранного законодательства, по данным ведомства, коммунальное предприятие оштрафовано на общую сумму в 200 тыс. рублей.

Муниципальное унитарное предприятие "Водосток" создано в Саратове с целью инженерной защиты города от подтопления, эксплуатации объектов муниципального назначения, в том числе ливневых канализаций, дренажей и открытых водотоков (русла оврагов и логов). Как указывается на сайте компании, предметом деятельности является комплекс работ по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту и эксплуатации (содержанию и текущему ремонту) систем водоотведения и водопонижения, а также других объектов инженерной инфраструктуры города, зданий и сооружений общественного и гражданского назначения.