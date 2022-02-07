Экс-главу Тутаевского района Ярославской области задержали в Ереване

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Бывшего главу Тутаевского района Ярославской области Яна Андреева, который обвиняется в получении взятки в крупном размере, и которого ранее объявили в международный розыск, задержали в Ереване. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Андреев задержан в Ереване. Пока решение об экстрадиции не принято", - проинформировал источник.

По его данным, вопросами экстрадиции Андреева занимается Генеральная прокуратура России. В какие сроки будет принято решение, пока не уточняется.

В 2009 году в отношении Андреева возбудили уголовное дело о получении взятки в размере около 500 тыс. рублей. По версии следствия, за эту сумму Андреев предоставил предпринимателю земельный участок в районе деревни Антифьево в Тутаевском районе. Полученные деньги бывший чиновник в 2008 году потратил на отдых в ЮАР. Андреев также незаконно получал в целях личного обогащения надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.

В декабре 2011 года Ян Андреев покинул Россию, его объявили в федеральный розыск. По данным местных СМИ, несколько лет Андреев жил в Израиле.