ВККС согласилась возбудить дела по восьми статьям УК РФ в отношении экс-судьи в Татарстане

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Высшая квалификационная коллегия судей России дала согласие на привлечение к уголовной ответственности бывшего председателя Пестречинского суда Татарстана Ирека Набиева, которому вменяют восемь статей Уголовного кодекса. Об этом ТАСС сообщили в коллегии.

"ВККС рассмотрела представление председателя СК России и дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи в отставке - бывшего председателя Пестречинского районного суда Республики Татарстан Набиева Ирека Гилмегаяновича", - сказал собеседник агентства.

Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере, похищение человека, незаконный оборот наркотиков, вымогательство, превышение должностных полномочий, подделка документов, отмывание денежных средств и получение взятки.

Пестречинский районный суд Набиев возглавил в ноябре 2019 года, до этого 12 лет он руководил Менделеевским судом. С мая 2020 года находится в отставке.

Как ранее сообщали СМИ, в июле 2020 года Советский районный суд Казани признал виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к четырем годам колонии общего режима сына Набиева - Рамиса. Суд установил, что в 2018 году Набиев, работая помощником прокурора, получил якобы для последующей передачи 2,1 млн рублей от родственников обвиняемого на взятку за положительное решение по уголовному делу.