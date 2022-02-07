Четверых сторонников ИГ из ставропольской колонии приговорили к длительным срокам

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 февраля. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил четверых сторонников международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России), принимавших участие в деятельности террористической ячейки, созданной в одной из колоний Ставропольского края, к длительным срокам лишения свободы. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе суда.

Суд установил, что в мае 2020 года заключенный колонии в Ставропольском крае Ахмед Мусалаев записал аудиообращение о вступлении в ряды ИГ. Затем мужчина направил это сообщение участнику террористической организации для последующей передачи лидеру. С мая по июнь 2020 года Мусалаев склонил к участию ИГ отбывающих вместе с ним наказание Ахмеда Токаева, Саида Мажаева и Гасана Магомедова.

Затем Мусалаев создал на территории колонии ячейку ИГ под наименованием "Джамаат". Мужчина, осуществляя общее руководство, должен был поддерживать связь с находящимся в Сирии участником ИГ, докладывать о деятельности ячейки. Токаев и Мажаев должны были искать возможных кандидатов на вступление в террористическую организацию, а Магомедов отвечал за сбор денежных средств.

"В соответствии с приговором суда подсудимые признаны виновными и им назначено наказание (по совокупности приговоров) в виде лишения свободы в исправительной колонии особого режима на срок: Мусалаеву Ахмеду Рашидовичу - 17 лет и один день с отбыванием первых трех лет в тюрьме; Токаеву Ахмеду Сайдсалаховичу - 13 лет и шесть месяцев с отбыванием первых двух лет в тюрьме; Магомедову Гасану Магомедовичу - 12 лет и шесть месяцев и три дня с отбыванием первых двух лет в тюрьме; Мажаеву Саиду Израиловичу - 12 лет и шесть месяцев с отбыванием первых двух лет в тюрьме", - сообщил представитель суда.

В пресс-службе уточнили, что всех четверых признали виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 205.4 УК РФ "Организация террористического сообщества и участие в нем", ст. 205.5 УК РФ "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации". Кроме того, Мусалаев признан виновным по ст. 205.1 УК РФ "Содействие террористической деятельности".

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, добавили в пресс-службе.