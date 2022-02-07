В Дагестане выясняют причины массовой гибели горных туров

МАХАЧКАЛА, 7 февраля. /ТАСС/. Причины массовой гибели горных туров выясняют в Дагестане. Не исключается возможность массового заболевания животных, сообщили в пресс-службе регионального правительства в понедельник.

Ранее в сетях появилась информация, что в горах Дагестана обнаружили более 60 туш туров.

"По имеющейся информации, в период гибели животных на данной территории наблюдалась лавиноопасная ситуация. Вместе с тем, не исключается возможность массового заболевания. В этой связи был проведен осмотр территории работниками ФГБУ "Государственный природный заповедник "Дагестанский", Кавказского межрегионального Управления Россельхознадзора и ветврачом Тляратинского районного ветеринарного управления", - сказали в пресс-службе после обсуждения под руководством врио председателя правительства региона Абдулмуслима Абдулмуслимова ситуации, связанной с гибелью дагестанских туров.

Проводится обследование, отобраны пробы биологического материала от павших особей для экспертизы в целях определения причин гибели животных.

"Результаты будут известны после вынесения экспертного заключения. Ситуация остается на контроле профильных федеральных и республиканских ведомств", - заключили в правительстве.