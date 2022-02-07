Мосгорсуд признал законным арест экс-владельца банка БКФ Миримской

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник признал законным арест экс-владельца компании "Русский продукт" и банка БКФ Ольги Миримской, обвиняемой в даче взятки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Апелляционная инстанция отклонила жалобу защиты Миримской, постановление об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу признано законным", - сказала собеседница агентства.

Миримской вменяют дачу крупной взятки в 2017 году следователю подмосковного управления СК Юрию Носову, участвовавшему в деле, где она была потерпевшей по делу о похищении ее ребенка. Носов также арестован, ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Ольга Миримская - российский предприниматель, банкир. Основатель компании "Русский продукт", президент банка БКФ. В 2015 году журнал Forbes включил Миримскую в рейтинг 100 богатейших женщин России. Ее состояние оценили в $100 млн, что позволило предпринимательнице занять 22-е место.