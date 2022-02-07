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В Екатеринбурге загорелся склад

В помещениях находится готовая холодильная продукция

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Складское помещение горит в Екатеринбурге, спасатели локализовали пожар на площади 300 кв. м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

"Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что происходит горение в одном из складских помещений, расположенном в складском комплексе. <…> Благодаря слаженным действиям огнеборцев в 22:31 (20:31 мск) удалось локализовать пожар на площади 300 кв. м. Информации о пострадавших не поступало. В тушении задействованы 10 единиц пожарной техники и 34 человека личного состава", - говорится в сообщении.

Внутри склада находится готовая холодильная продукция. Тушение пожара осложнялось сильной задымленностью.

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