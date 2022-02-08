Следователи и прокуратура на Чукотке проверяют обстоятельства гибели ребенка на горке

ТАСС, 8 февраля. Следственные органы на Чукотке устанавливают обстоятельства, при которых девочка 2009 года рождения получила травмы на ледяной горке, в результате чего умерла в больнице, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

По предварительной информации, ребенок получил травмы вечером 7 февраля, катаясь в районе склона сопки, расположенной в поселке Провидения. От полученных травм она умерла в больнице.

"В ходе проверки будет дана оценка действиям органов местного самоуправления по оборудованию безопасных мест для отдыха детей", - говорится в сообщении прокуратуры.

К расследованию обстоятельств трагедии подключились и специалисты окружного управления СК России по Чукотскому АО.