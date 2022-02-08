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Стрельба в США

При стрельбе в магазине в штате Вашингтон погиб один человек погиб

Еще один пострадал

ТАСС, 8 февраля. По меньшей мере один человек погиб, один пострадал в результате стрельбы в одном из супермаркетов в городе Ричленд (штат Вашингтон). Об этом сообщило в понедельник местное отделение полиции.

"Один человек погиб, еще один находится с травмами в больнице, - говорится в сообщении, опубликованном в Facebook. - Полицейское управление Ричленда активно разыскивает подозреваемого". Как полагают представители правоохранительных органов, стрелок вооружен и опасен, гражданам рекомендовано избегать этого района.

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