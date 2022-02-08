{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Источник: в Красноярском крае нашли мертвым депутата районного совета

По предварительной информации, у Андрея Шалько обнаружили огнестрельное ранение
© Максим Киселев/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 8 февраля. /ТАСС/. Депутат Новоселовского районного совета Красноярского края Андрей Шалько обнаружен мертвым. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.

"Знаю, что мертвый. Все материалы у Следственного комитета", - сообщил собеседник агентства, добавив, что, по предварительной информации, у депутата обнаружено огнестрельное ранение. Другой источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что сейчас устанавливаются причины случившегося.

В управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии заявили, что "признаков криминальной смерти нет", добавив, что всю дальнейшую информацию ведомство не комментирует.

Теги
РоссияКрасноярский край
Все школы Находки эвакуируют из-за сообщений об угрозе взрыва
Занятия второй смены пройдут дистанционно
Читать полностью