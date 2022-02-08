Источник: в Красноярском крае нашли мертвым депутата районного совета

КРАСНОЯРСК, 8 февраля. /ТАСС/. Депутат Новоселовского районного совета Красноярского края Андрей Шалько обнаружен мертвым. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.

"Знаю, что мертвый. Все материалы у Следственного комитета", - сообщил собеседник агентства, добавив, что, по предварительной информации, у депутата обнаружено огнестрельное ранение. Другой источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что сейчас устанавливаются причины случившегося.

В управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии заявили, что "признаков криминальной смерти нет", добавив, что всю дальнейшую информацию ведомство не комментирует.