Автомобиль для перевозки заключенных перевернулся под Красноярском

КРАСНОЯРСК, 8 февраля. /ТАСС/. Автомобиль для перевозки заключенных опрокинулся на проезжую часть. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МВД.

"По предварительным данным, двигаясь из Железногорска в Красноярск, водитель не справился с управлением, автомобиль ударился о левый отбойник и опрокинулся на проезжую часть", - говорится в сообщении. При этом уточняется, что речь идет о полицейском автомобиле для перевозки заключенных, задержанных.

Пострадавших нет. На месте работает экипаж ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.