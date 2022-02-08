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Автомобиль для перевозки заключенных перевернулся под Красноярском

Пострадавших нет, обстоятельства случившегося устанавливаются

КРАСНОЯРСК, 8 февраля. /ТАСС/. Автомобиль для перевозки заключенных опрокинулся на проезжую часть. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МВД.

"По предварительным данным, двигаясь из Железногорска в Красноярск, водитель не справился с управлением, автомобиль ударился о левый отбойник и опрокинулся на проезжую часть", - говорится в сообщении. При этом уточняется, что речь идет о полицейском автомобиле для перевозки заключенных, задержанных.

Пострадавших нет. На месте работает экипаж ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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