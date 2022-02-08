{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Все школы Находки эвакуируют из-за сообщений об угрозе взрыва

Занятия второй смены пройдут дистанционно

ВЛАДИВОСТОК, 8 февраля. /ТАСС/. Сообщение о минировании всех школ Находки в Приморье поступило во вторник в отдел МВД по городу, сообщает пресс-служба администрации Находки.

"Сегодня примерно в 12:30 (05:30 мск) в ОМВД России по Находке поступило сообщение о минировании всех школ округа. Все специальные службы были проинформированы немедленно", - говорится в сообщении мэрии.

Во всех школах городского округа отменяются занятия, дети и персонал организованно выводятся из зданий. Образовательные учреждения закрываются до обследования специальными службами. Занятия второй смены пройдут дистанционно.

Теги
РоссияПриморский край
Глава нефтедобывающей компании в ХМАО вернул 520 млн рублей долга по налогам и сборам
В отношении директора акционерного общества, осуществляющего деятельность по добыче сырой нефти, было возбуждено уголовное дело
Читать полностью