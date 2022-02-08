Суд на Камчатке отменил приговор экс-зампреда правительства края по делу о взятке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 февраля. /ТАСС/. Камчатский краевой суд отменил оправдательный приговор в отношении бывшего заместителя председателя правительства Камчатского края Валерия Карпенко, обвиняемого во взяточничестве и превышении должностных полномочий, сообщает краевая прокуратура.

Во вторник Камчатским краевым судом рассмотрено апелляционное представление государственного обвинителя на приговор Петропавловск-Камчатского городского суда, которым бывший заместитель председателя краевого правительства Карпенко и Леонид Минцев - бывший начальник государственного бюджетного учреждения - признаны невиновными в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями.

"По результатам рассмотрения доводов прокурора оправдательный приговор отменен. Уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение в Петропавловск-Камчатский городской суд в ином составе", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2016 году Карпенко за общее покровительство получил от директора коммерческой организации взятку в сумме более 1 млн рублей в виде безвозмездного строительства сети водоснабжения к своему дому в поселке Термальный Елизовского района. Карпенко на посту зампреда курировал социальные направления работы, в том числе здравоохранение.

По этому же делу проходил экс-начальник отдела капитального строительства и капитального ремонта ГБУ "Камчатский краевой финансово-аналитический центр в сфере здравоохранения" Леонид Минцев. В декабре 2021 года Минцева суд также оправдал.