Следствие установило два факта насилия над детьми в детдоме Иркутска

ИРКУТСК, 8 февраля. /ТАСС/. Следствие установило два случая насильственных действий в отношении детей в детдоме Иркутска, в совершении которых подозревается 12-летний воспитанник учреждения. Об этом во вторник сообщила пресс-служба следственного управления СК России.

"По версии следствия, 12-летний воспитанник учреждения совершил в отношении малолетнего противоправные действия, о чем стало известно директору. <…> О случившемся директор учреждения не сообщила в Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области и правоохранительные органы. <…> Действуя из иной личной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, приняла активные меры по сокрытию произошедших событий. <…> В результате в начале июня 2021 года от его (12-летнего воспитанника - прим. ТАСС) действий пострадал еще один ребенок в возрасте девяти лет", - говорится в сообщении.

В связи с происшествием были возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста") и по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий"). Директора детдома отстранили от работы. Уголовное дело в отношении нее направлено в суд. Женщине грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

По данным следствия, после того, как руководителю детдома стало известно о произошедшем, ни пострадавшему ребенку, ни воспитаннику, совершившему противоправные действия, не было оказано педагогической, психологической и медицинской помощи. После вмешательства правоохранительных органов подозреваемый в изнасиловании подросток был отправлен в психиатрическую больницу на обследование.

О том, что в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Правобережного округа Иркутска воспитанник мог насиловать других детей, правоохранительные органы сообщили в июне 2021 года. До этого такая информация распространялась в социальных сетях, а в апреле прошлого года в Министерство социального развития, опеки и попечительства региона и в приемную президента РФ в Иркутской области поступали обращения граждан о халатной работе руководителя центра.