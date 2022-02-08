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В Красноярске ликвидировали пожар на складе мягких игрушек

По предварительным данным, пострадавших нет

КРАСНОЯРСК, 8 февраля. /ТАСС/. Пожар на складе мягких игрушек ликвидирован на площади 700 кв. м в Красноярске. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

"Пожар ликвидирован в 13:38 (09:38 мск) на площади 700 кв. метров. Причину пожара предстоит установить дознавателям", - сообщили в ведомстве.

Сообщение о пожаре поступило в 09:53 (05:53 мск). По предварительным данным, пострадавших нет. Эвакуация не проводилась, так как в здании людей не было. К тушению пожара были привлечены 59 человек и 19 единиц техники.

Теги
РоссияКрасноярский край
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