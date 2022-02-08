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В МЧС сообщили, что пропавшего в Подмосковье экс-замминистра юстиции могло унести течением

За два дня поисков Владимира Ялунина специалисты обследовали более 3,7 кв. км территории, во льду реки пробурили почти 400 лунок

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Бывшего заместителя министра юстиции Владимир Ялунина, пропавшего во время катания на квадроцикле на Москве-реке, могло унести течением. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Ялунина пока так и не нашли. В этом месте довольно сильное течение - три метра в минуту", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что работы по его поиску возобновятся в ближайшее время. В нем задействованы водолазы, также используются видеокамеры, для обследования дна бурятся лунки.

Как сообщили в Главном управлении МЧС по Московской области, за два дня поисков Ялунина обследовано более 3,7 кв. км территории, во льду реки пробурено почти 400 лунок, в которые опускались камеры. Водолазы совершили восемь погружений, обследовав 100 кв. метров дна.

70-летний Владимир Ялунин в минувшую субботу отправился кататься на квадроцикле. У села Козино были обнаружены его следы, ведущие к реке. В месте, где заканчиваются следы, на водоеме образовался разлом льда размером с квадроцикл, который водолазы обнаружили на дне реки.

Владимир Ялунин с августа 1998 года по декабрь 2004 года возглавлял Главное управление исполнения наказаний Минюста России. С декабря 2004 года по август 2006 года он был заместителем министра юстиции.

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