Полиция обвинила студента в краже инструментов из академии музыки им. Гнесиных в Москве

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции установили причастность одного из студентов к краже баяна и бандонеона из Российской академии музыки им. Гнесиных в Москве. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в правоохранительных органах.

"7 февраля в ходе оперативно-разыскных мероприятий установлена причастность к краже музыкальных инструментов 25-летнего молодого человека. По предварительным данным, он является студентом академии, а также работает преподавателем по классу баяна и аккордеона в одной из московских школ. Ему предъявлено обвинение", - сказал собеседник агентства, добавив, что обвиняемый отпущен под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что в помещении Российской академии музыки им. Гнесиных из кабинета неизвестный похитил баян марки "Юпитер 1-Д" стоимостью более 51 тыс. рублей и бандонеон марки Scandallini стоимостью 1,2 млн рублей, после чего с места преступления скрылся. Возбуждено уголовное дело о краже (п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ), злоумышленнику может грозить до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.