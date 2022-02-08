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В Петербурге фигурантами дела об отравлении пациентов барием стали еще несколько человек

Решается вопрос об избрании им меры пресечения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Новые обвиняемые появились в деле об отравлении пациентов во время рентгена желудка в петербургском медцентре. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу.

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"В настоящее время двум заместителям главного врача данного центра также предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающем требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Решается вопрос об избрании им меры пресечения", - сказано в сообщении. На прошлой неделе обвинение было предъявлено также старшей медицинской сестре медцентра, ей избрана подписка о невыезде.

Ранее в рамках расследования дела были арестованы главврач медцентра Евгений Попов и заведующая отделом лучевой диагностики Елена Медведева.

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