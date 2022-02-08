В Петербурге и Ленобласти два человека погибли за один вечер от падения ледяных глыб

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Падение льда с крыш стало причиной смерти сразу двух человек в Петербурге и Ленинградской области.

Как сообщила пресс-служба областного следственного управления СК, в городе Коммунаре Гатчинского района погиб 63-летний рабочий бумажной фабрики. По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ ("Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека"). "Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления", - говорится в релизе СК.

Второй случай, как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, произошел в Выборгском районе Санкт-Петербурга, где ледяная глыба убила дворника-мигранта. "Во дворе одного из домов по Большому Сампсониевскому проспекту глыба упала на дворника, прибывший на место наряд полиции обнаружил труп молодого человека, при этом наледь с крыши продолжала падать", - сказал собеседник агентства.

В последние дни метеорологическую ситуацию в городе и области формирует североатлантический циклон "Роксана", который принес оттепель. Температура воздуха днем достигает трех градусов по Цельсию, идет мокрый снег, временами переходящий в дождь.