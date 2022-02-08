Под Липецком накрыли лабораторию по производству мефедрона

ТАСС, 8 февраля. Сотрудники УФСБ по Липецкой области задержали в одном из садоводческих товариществ региона трех мужчин, которые занимались производством наркотиков, у них изъято более 15 кг мефедрона и 500 литров химических веществ. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по региону.

"Сотрудниками УФСБ России по Липецкой области пресечена деятельность трех участников преступной группы, специализирующейся на производстве и сбыте наркотических средств. В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий из незаконного оборота изъято более 15 кг мефедрона и 500 литров химических веществ. Следственным отделением управления в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК России ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств")", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ведомства, мужчины были задержаны в момент производства наркотика для сбыта крупными партиями. "Фигуранты, действуя по указанию неустановленного лица, в жилом доме, расположенном на территории одного из садоводческих товариществ Липецкой области, осуществляли синтез наркотического средства (мефедрон) с использованием прекурсоров и лабораторного оборудования", - отмечается в сообщении.