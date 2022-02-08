Верховный суд Крыма оставил без изменения решение об УДО экс-мэра Евпатории Филонова

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Верховный суд Крыма во вторник оставил без изменения решение нижестоящей инстанции об условно-досрочном освобождении бывшего главы администрации Евпатории Андрея Филонова, осужденного за превышение должностных полномочий, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Изучив материалы дела и доводы апелляционного представления, суд пришел к выводу о том, что требования уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законов, регламентирующие условия и порядок об условно-досрочном освобождении, по настоящему делу соблюдены. По итогам судебного рассмотрения постановление Керченского городского суда Республики Крым от 18 ноября 2021 года оставлено без изменения, апелляционное представление прокурора - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Филонов был задержан в начале апреля 2019 года. По данным управления ФСБ по Крыму и Севастополю, по указанию чиновника незаконно был изменен вид разрешенного использования ряда находящихся в муниципальной собственности земельных участков общей площадью около 14 га для дальнейшей передачи их в аренду по заниженной стоимости. Позже в отношении Филонова было возбуждено еще одно уголовное дело по той же статье. Общий ущерб в результате махинаций с земельными участками оценивался более чем в 79 млн рублей.

Железнодорожный суд Симферополя 30 октября 2020 года приговорил его к трем годам и восьми месяцам колонии-поселения. В 2021 году Верховный суд Крыма по апелляционному представлению гособвинения изменил приговор суда первой инстанции, увеличив срок наказания до 6,5 года. В том же году он подал прошение об УДО.