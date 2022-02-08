В Минске признали экстремистским формированием подписчиков "Реальной Беларуси"

МИНСК, 8 февраля. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Белоруссии признало экстремистским формированием группу граждан, объединенных интернет-ресурсами "Реальная Беларусь". Об этом сообщило во вторник Главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД республики.

"Решением министерства внутренних дел признана экстремистским формированием и запрещена деятельность на территории Республики Беларусь группы граждан, объединенных посредством интернет-ресурсов под названием "Реальная Беларусь".

В МВД ранее обратили внимание на то, что действия создателей, руководителей указанного экстремистского формирования, а также его участников образуют состав преступления, предусмотренного ст. 361-1 Уголовного кодекса Белоруссии ("Создание экстремистского формирования либо участие в нем"), за которое предусмотрена ответственность до семи лет лишения свободы. Главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД ранее подчеркивало, что "подписка на указанные ресурсы является основанием для проведения следственных действий, в том числе обыска, и дачи правовой оценки каждому подписчику".

Ранее МВД и КГБ Белоруссии признали экстремистскими формированиями свыше 30 движений и интернет-ресурсов.