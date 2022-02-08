В Миассе арестовали организатора лаборатории и магазина по продаже наркотиков

ЧЕЛЯБИНСК, 8 февраля. /ТАСС/. Полиция в Челябинской области возбудила уголовное дело в отношении жителя Миасса, который обвиняется в том, что создал лабораторию, а также магазин для продажи наркотиков через интернет. Обвиняемый заключен под стражу, говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой ГУ МВД России по региону.

"Деятельность интернет-магазина и нарколаборатории прекращена. В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств") УК РФ. Максимальная санкция данной части статьи - пожизненное лишение свободы. Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в сообщении.

По версии следствия, житель города Миасса организовал производство мефедрона в специально оборудованном боксе гаражно-строительного кооператива. Производственная мощность лаборатории составляла до 3 кг готовых наркотиков в месяц. Мужчина не только производил наркотики, но и являлся организатором противозаконного интернет-магазина, через который сбывал их бесконтактным способом.