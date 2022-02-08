В Оренбургской области возбудили дело о занятии высшего положения в преступной иерархии

ОРЕНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии в отношении лидера преступной группы, которому ранее предъявили обвинение в организации убийств в Оренбургской области. Об этом сообщается во вторник на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"В настоящее время следственными органами Следственного комитета РФ по Оренбургской области в отношении 66-летнего лидера преступной группы возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ "Занятие высшего положения в преступной иерархии", - сказано в сообщении.

"В соответствии с преступной иерархией, подозреваемый, начиная с 2000-х годов и по настоящее время назначает "смотрящих" за отдельными городами и районами Оренбургской области. Координирует деятельность назначенных им "смотрящих", которые в силу сложившейся преступной идеологии выполняют его решения и указания, как лица, занимающие более низкое положение в преступной иерархии. Создает и поддерживает связи между организованными группами на территории области, а также связи с иными лицами, занимающими высшее положение в преступной иерархии", - отмечается в сообщении.

Ранее следователи возбудили ряд уголовных дел об убийствах и покушениях на убийства, совершенных в Орске в период с 2005 по 2008 год. В декабре 2021 года были задержаны лидер и участники преступной группы, причастные к этим преступлениям. Им предъявлены обвинения, организатору инкриминировано организация и руководство исполнением убийства, пособникам - пособничество покушению на убийство, по найму, не доведенное до конца по независящим от этого лица обстоятельствам, пособничество убийству по найму.