Суд 15 февраля начнет слушание нового дела в отношении Алексея Навального

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы 15 февраля начнет рассматривать новое дело в отношении Алексея Навального по факту мошенничества и неуважения к суду. Об этом ТАСС во вторник сообщили в суде.

"Суд назначил рассмотрение дела Навального, обвиняемого по четырем эпизодам мошенничества в особо крупном размере и двум эпизодам, связанным с неуважением к суду, на 10:00 15 февраля", - сказали в суде.

Уголовные дела о мошенничестве были возбуждены более года назад. По версии следствия, Навальный похитил порядка 350 млн рублей, выделенных в качестве пожертвований Фонду борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом и экстремистской организацией). Также его обвиняют в неуважительном отношении к судье Вере Акимовой, которая рассматривала дело о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января 2021 года в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он находился на лечении, а 2 февраля того же года суд заменил ему условный срок на реальный.