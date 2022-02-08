Суд в Латвии приговорил правозащитника и антифашиста Гапоненко к 1,5 года условно

РИГА, 8 февраля. /ТАСС/. Суд Видземского предместья Риги во вторник приговорил местного общественного деятеля, правозащитника и антифашиста Александра Гапоненко к 1,5 годам тюремного заключения условно и двум годам пробационного надзора по трем политическим статьям. Об этом его адвокат Имма Янсоне сообщила корреспонденту ТАСС.

"Суд Видземского предместья Риги сегодня признал Гапоненко виновным по трем статьям Уголовного закона и в совокупности приговорил его к году и шести месяцам тюремного заключения условно и двум годам пробационного надзора. Мы не согласны с таким решением суда первой инстанции. Я уже затребовала полный приговор суда, и будем его обжаловать. Гапоненко, конечно же, не признает себя виновным", - указала она.