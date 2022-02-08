Экс-чиновник администрации Котласа обвиняется во взятках и злоупотреблениях полномочиями

АРХАНГЕЛЬСК, 8 февраля. /ТАСС/. Бывший начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Котласа Архангельской области обвиняется в нескольких эпизодах взяток и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (НАО).

"Следственными органами СК РФ по Архангельской области и НАО предъявлено обвинение экс-начальнику отдела архитектуры и градостроительства администрации Котласа в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (пять эпизодов злоупотребления должностными полномочиями) и ч. 3, п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (шесть эпизодов получения должностным лицом взяток, в том числе в крупном размере) ", - сообщает пресс-служба.

Также предъявлено обвинение его знакомому - главному инженеру управляющей компании - по п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий, в крупном размере") и ч. 2 ст. 294 УК РФ ("Воспрепятствование осуществлению производству предварительного расследования").

Следствием установлено, что в 2014-2020 гг. сотрудник администрации неоднократно получал взятки от представителей бизнеса в виде денег и услуг имущественного характера, в том числе ему был построен фундамент для жилого дома на земельном участке. За это заинтересованным лицам были предоставлены земельные участки без проведения торгов на аукционе, их выкуп по цене, равной 15% от кадастровой стоимости, а также содействие в отклонении замечаний и возражений участников публичных слушаний. По версии следствия, экс-чиновник получил в виде денег и услуг имущественного характера взятки на общую сумму более 2,7 млн рублей.

Главный инженер управляющей компании обвиняется в том, что после возбуждения уголовного дела, желая помочь взяткополучателю, вмешался в работу следователя. Он организовал демонтаж фундамента жилого дома, являвшегося предметом взятки. Действия были пресечены. Уголовные дела возбуждены на основании материалов, представленных РУ ФСБ России по Архангельской области.

Обвиняемые признали свою вину. В ходе следствия наложен арест на их имущество, включая машины и более 6 млн рублей наличными.