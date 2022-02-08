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Мужчина покончил с собой в поликлинике на юге Москвы

Погибшим оказался 75-летний москвич
© Петр Ковалев/ТАСС, архив

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Мужчина пришел в травматологическое отделение поликлиники на юге Москвы и совершил самоубийство, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, в травматологическое отделение поликлиники № 52 на Булатниковском проезде зашел мужчина и прошел в зал ожидания. Спустя несколько минут сотрудник поликлиники обнаружил его с ранением. Мужчину госпитализировали, однако спустя пять часов умер. По данному факту проводится проверка.

По словам источника, других посетителей в зале ожидания не было, а сам зал находился вне зоны видимости охраны. Погибшим оказался не работающий 75-летний москвич. Рядом с ним был найден принадлежащий ему пистолет.

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