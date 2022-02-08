В Приамурье пресекли деятельность двух экстремистских ячеек в местах лишения свободы

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 февраля. /ТАСС/. Правоохранители выявили и пресекли деятельность двух экстремистских ячеек, сформированных из числа осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы в Амурской области. В отношении двух задержанных мужчин возбуждены уголовные дела, сообщила во вторник пресс-служба управления ФСБ России по региону.

"Сотрудниками УФСБ и УФСИН России по Амурской области выявлена и пресечена деятельность двух экстремистских ячеек, сформированных из числа осужденных, отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях Приамурья, разделяющих и пропагандирующих радикальную идеологию запрещенного на территории РФ международного общественного движения "Арестантское уголовное единство" (АУЕ)", - говорится в сообщении.

В отношении двух мужчин следственным управлением СК России по Амурской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ "Организация деятельности общественного объединения или организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности". По месту содержания подозреваемых изъяты средства связи и документы, подтверждающие их причастность к экстремистской деятельности. Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.