Суд приговорил фигуранта дела организации ЕНОТ к шести годам колонии за бандитизм

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд приговорил фигуранта дела региональной общественной организации "ЕНОТ" Василия Минчика к шести годам колонии за разбой, кражу и бандитизм. Об этом ТАСС во вторник сообщили в суде.

"Суд признал Минчика виновным по двум эпизодам ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой"), по ст. 158 ("Кража") и ч. 2 ст. 209 УК РФ (участие в банде) и назначил ему наказание в виде пяти лет колонии", - сказали в суде. Ранее Минчик был приговорен Краснодарским судом к четырем годам колонии за вымогательство, и путем частичного сложения наказаний суд назначил общий срок наказания Минчику в виде шести лет колонии строгого режима. В качестве смягчающих обстоятельств судья учел наличие у осужденного несовершеннолетних детей, признание вины и то, что он участвовал в боевых действиях на юго-востоке Украины.

По данным источника в правоохранительных органах, Минчик в ходе следствия дал показания не только на себя, но и на других фигурантов дела. "Во многом на его показаниях оно и построено", - сказал собеседник агентства.

Как известно из материалов дела,"ЕНОТ" создали два офицера ФСБ - Александр Мрищук и Антон Барякшев. По версии гособвинения, они в декабре 2016 года с помощью участников организации устроили нападение на владельца склада в Москве, замаскировав свои действия под оперативно-разыскные мероприятия. У потерпевшего изъяли ряд ценностей, большую часть которых обвиняемые оставили себе. Потерпевшими по делу проходят предприниматели Владимир и Александр Аристарховы. Кроме того, Мрищук с подельниками участвовали в рейдерском захвате компании "Мираксбиофарма".