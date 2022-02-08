Отряд "Центроспас" МЧС подключили к поискам пропавшего экс-замминистра юстиции

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Водолазы отряда "Центроспас" МЧС России подключены к поискам бывшего замминистра юстиции Владимира Ялунина, предположительно, утонувшего в Москва-реке в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в отряде.

"В поисках принимают участие водолазы "Центроспаса". Совместно с муниципальным поисково-спасательным отрядом обследовано 160 кв. м дна Москва-реки", - сказал собеседник агентства.

Всего за три дня поисков во льду реки пробурено 540 лунок, в которые погружаются камеры для исследования дна. Также обследовано 4,2 кв. км территории.

70-летний Владимир Ялунин в минувшую субботу отправился кататься на квадроцикле. У села Козино были обнаружены его следы, ведущие к реке. В месте, где заканчиваются следы, на водоеме образовался разлом льда размером с квадроцикл, который водолазы обнаружили на дне реки.

Владимир Ялунин с августа 1998 года по декабрь 2004 года возглавлял Главное управление исполнения наказаний Минюста России. С декабря 2004 года по август 2006 года он был заместителем министра юстиции.