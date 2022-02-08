Новосибирский суд приговорил журналиста к условному сроку за покушение на мошенничество

НОВОСИБИРСК, 8 февраля. /ТАСС/. Центральный районный суд Новосибирска признал виновным в покушении на мошенничество и приговорил к двум годам лишения свободы условно журналиста Николая Сальникова. Об этом сообщила ТАСС помощник прокурора Центрального района Новосибирска Оксана Толстых.

"Приговором Центрального районного суда Новосибирска он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество), как покушение на преступление, то есть умышленное действие лица, направленные на совершение преступления - мошенничества, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам - журналист был задержан сотрудниками УФСБ по региону. Ему назначено наказание в виде лишения свободы условно сроком на два года со штрафом в размере 50 тыс. рублей. Мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу. Сальников был освобожден из-под стражи в зале суда.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что дело связано с фильмом-расследованием Сальникова о новосибирском спортивном клубе "Успех" и связанными с ним представителями городской и региональной власти. Сальников опубликовал фильм в интернете, но через некоторое время удалил его, пояснив, что в сеть попала незавершенная версия расследования. По данным источника, в фильме была дана непроверенная негативная информация, не соответствующая действительности.

Сальников до 2019 года работал на новосибирском телеканале ОТС. Он уволился после видеообращения к федеральным властям, в котором поднимал проблему дыма от лесных пожаров в Сибири. Баллотировался в Законодательное собрание Новосибирской области в сентябре 2020 года, но не прошел в него.