На севере Москвы наледь упала на мужчину с ребенком

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Наледь с дома упала на мужчину и его внука на севере Москвы, сообщает прокуратура столицы в своем Telegram-канале.

"По предварительной информации, утром 8 февраля на Дубнинской улице произошло падение наледи на мужчину 1958 года рождения, который шел со своим малолетним внуком. Мужчина доставлен в медицинское учреждение, ребенок, по предварительной информации, не пострадал", - сообщает надзорное ведомство.

В ходе проверки Тимирязевская межрайонная прокуратура установит все обстоятельства и причины произошедшего, даст оценку исполнению требований федерального законодательства, а также будут приняты меры прокурорского реагирования.