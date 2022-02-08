На Кубани после паводка остаются подтопленными 11 домов

КРАСНОДАР, 8 февраля. /ТАСС/. После паводка из-за таяния снега подтопленными остаются 11 домов и 76 придомовых территорий в Славянском районе Краснодарского края. Об этом журналистам сообщили в оперативном штабе региона.

"В Славянском и Красноармейском районах остаются подтопленными пять населенных пунктов, 76 придомовых территорий, в 11 домах - вода. В двух пунктах временного размещения в Славянском и Северском районах остается 31 человек", - говорится в сообщении штаба.

Уточняется, что в регионе также продолжают работу оценочные комиссии, они обследовали 718 объектов, поврежденных при паводке.

С конца января в Краснодарском крае местами идет снег и мокрый снег. В некоторых населенных пунктах уровень снежного покрова достигал почти исторического максимума и превышал один метр, сейчас снег в Краснодарском крае продолжает таять. В результате паводка были подтоплены 327 домовладений, 1 090 придомовых территорий и более 60 участков автомобильных дорог в пяти районах Краснодарского края, в зону подтопления попали более одной тысячи человек.