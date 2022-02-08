Лидер хакерской группировки Lurk не признал вину

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Организатор хакерской группировки Lurk, приговор которой начали оглашать в Кировском районном суде Екатеринбурга, не признал вину в инкриминируемых ему преступлениях, передает корреспондент ТАСС.

"Вину не признал, инкриминируемое ему преступление, [по его словам], не совершал", - сказала судья, зачитывая приговор.

Константин Козловский перед началом заседания заявил журналистам о том, что дело сфабриковано и указывал на, по его мнению, нестыковки в обвинительном заключении. Ранее в ходе выступления с последним словом он говорил, что выполнял задания курировавших его силовиков, среди которых было вмешательство в избирательную кампанию США. Однако, по данным источника ТАСС, в ходе следствия связь группировки с ФСБ не установлена, а проведенные экспертизы не нашли на изъятой у хакеров технике следов атак на правительство США.

"Сложность этого дела в том, что оно многоэпизодно, материалы дела составляют более 2,5 тыс. томов, оно рассматривалось свыше трех лет. Фигуранты обвиняются в том, что путем распространения вредоносных компьютерных программ получили доступ к сетям крупных банков и иным крупным компаниям на сумму свыше 1 млрд рублей (ранее сообщалось о сумме - 1,264 млрд рублей, - прим. ТАСС), кроме того им вменяется распространение компьютерных программ, а также они получили доступ к базе аэропорта Кольцово", - сообщила журналистам старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Согласно приговору, группировка делилась на разработчиков и тестировщиков вредоносного ПО, людей, который занимались непосредственно взломом и "заражением" компьютерных сетей компаний, и тех, кто занимался обналичиванием украденных средств. Всего на скамье подсудимых 21 человек, еще один скрылся и находится в розыске.

В зависимости от роли каждого подсудимым инкриминируется ч. 4 ст. 159.6 УК РФ ("Мошенничество в сфере компьютерной информации в особо крупном размере, совершенное группой лиц"), ст. 210 УК РФ ("Организация либо участие в преступном сообществе"), ч. 2 ст. 273 УК РФ ("Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ"), ч. 3 ст. 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к компьютерной информации"). Лидеру группы Константину Козловскому представитель гособвинения запросил 18 лет колонии строгого режима.