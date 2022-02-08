Полиция задержала восьмерых мошенников, "сдававших" жилье через популярный интернет-сервис

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции Петербурга и Ленинградской области пресекли деятельность организованной группы из восьми человек, которые подозреваются в серии мошенничеств с арендой жилья.

Злоумышленникам удавалось размещать фальшивые объявления о сдаче квартир и номеров на известном интернет-сервисе, в результате действий аферистов пострадали более 80 человек из разных регионов России, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Предварительно установлено, что в свою криминальную схему злоумышленники смогли включить популярный среди туристов международный интернет-сервис аренды жилья. Они заселялись в снятые на одни сутки номера и квартиры, делали фотографии и от имени владельцев предлагали сдать недвижимость всем желающим", - рассказала Волк.

Для успешной верификации направляемых данных подозреваемые использовали поддельные таблички с адресами центральных районов Петербурга и Сочи. Явные несоответствия на фотоматериалах они устраняли с помощью обработки в графических редакторах. При проверках службой безопасности интернет-сервиса фигуранты участвовали в видеоконференциях, где показывали интерьеры апартаментов и фальшивые документы на право владения ими, а для затруднения идентификации личности меняли свою внешность, используя парики, накладные усы и бороды.

После активации объявлений о сдаче жилья предполагаемые организаторы криминальной схемы обращались в администрацию сервиса и просили в виде исключения разрешить проводить оплату напрямую на счет арендодателя. При этом гражданам, которые бронировали объекты недвижимости, направлялось уведомление о необходимости внесения полной стоимости. Полученные деньги обналичивались через банкоматы и похищались. Кроме того, после оплаты злоумышленники нередко отменяли бронь через администрацию интернет-сервиса под надуманным предлогом и вновь выставляли объект для аренды. Так за одно и то же предложение они могли получить деньги от нескольких граждан. На данный момент установлены более 80 потерпевших, мошенникам они перевели более четырех миллионов рублей.

Шестеро из подозреваемых оказались петербуржцами, один - жителем Ленинградской области, еще один родом из Екатеринбурга. В ходе обысков по местам проживания фигурантов были найдены средства связи с перепиской, более 370 сим-карт, 85 оформленных на третьих лиц банковских карт и компьютерная техника. Кроме того, оперативники изъяли удостоверения личности и правоустанавливающие документы на объекты недвижимости с признаками подделки, адресные таблички и средства маскировки внешности.

Следственными подразделениями МВД в нескольких регионах России возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ. "Предполагаемым двоим организаторам и троим участникам группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим подозреваемым назначен запрет определенных действий, одному - мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке", - сообщила Ирина Волк. Работа по установлению всех эпизодов и соучастников преступной деятельности продолжается.