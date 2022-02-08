Генпрокуратура направила в суд уголовное дело бывшего министра Абызова

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Генпрокуратура направила в Гагаринский суд Москвы уголовное дело в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова и его 11 соучастников. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего министра РФ Михаила Абызова и его соучастников Николая Степанова, Максима Русакова, Сергея Ильичева, Александра Пелипасова, Галины Фрайденберг, Инны Пикаловой, Екатерины Заяц, Олега Серебренникова, Руслана Власова, Оксаны Роженковой и Яны Балан, - сообщает Генпрокуратура. - Уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд Москвы для рассмотрения по существу".

В зависимости от роли каждого они обвиняются в создании преступного сообщества и участии в нем, мошенничестве в особо крупном размере, легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, коммерческом подкупе и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Абызов в 2012-2018 годах занимал пост министра по вопросам Открытого правительства. Он был задержан 26 марта 2019 года, на следующий день Басманный суд Москвы санкционировал его арест. По версии следствия, Абызов в апреле 2012 года со Степановым и Русаковым создали преступное сообщество и возглавили его. Преступная организация состояла из двух функционально и территориально обособленных групп, расположенных в Новосибирске, Москве и за рубежом.