Уголовное дело возбудили в Саратове после нападения пациента на водителя скорой помощи

ТАСС, 8 февраля. Полиция возбудила уголовное дело в отношении пациента, нанесшего побои водителю скорой помощи в Саратове. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области.

Во Фрунзенском районе в полицию поступила информация о том, что 52-летний мужчина при транспортировке в автомашину скорой помощи нанес телесные повреждения 56-летнему водителю специального автомобиля. Ранее проверку по факту инцидента также организовало областное следственное управление СК РФ.

"Сотрудниками полиции нарушитель был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"). Кроме того, на основании заключения медицинской экспертизы в отношении мужчины дознавателем отдела полиции № 5 в составе УМВД России по городу Саратову возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 116 УК РФ ("Побои")", - отметили в областном главке полиции.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.