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Адвокат Екатерина Гордон сообщила в полицию о краже у нее серег за 5 млн рублей

Она подозревает в краже домработницу

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Адвокат Екатерина Гордон написала заявление в полицию после того, как у нее из квартиры пропали серьги стоимостью почти 5 млн рублей.

"Я не готова называть имен, но взяла на работу новую домработницу, и так совпало, что именно в ночь, когда она присутствовала в квартире, пропали дорогие серьги стоимостью под 5 млн рублей. По данному факту написано заявление в полицию", - сообщила ТАСС адвокат.

Она добавила, что домработница обещала приехать для прохождения детектора лжи, но так и не приехала. Кроме того, женщина перестала отвечать на звонки. "Основания для возбуждения уголовного дела все есть. Полагаю, что оно будет", - подчеркнула адвокат.

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