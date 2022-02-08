Адвокат Екатерина Гордон сообщила в полицию о краже у нее серег за 5 млн рублей

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Адвокат Екатерина Гордон написала заявление в полицию после того, как у нее из квартиры пропали серьги стоимостью почти 5 млн рублей.

"Я не готова называть имен, но взяла на работу новую домработницу, и так совпало, что именно в ночь, когда она присутствовала в квартире, пропали дорогие серьги стоимостью под 5 млн рублей. По данному факту написано заявление в полицию", - сообщила ТАСС адвокат.

Она добавила, что домработница обещала приехать для прохождения детектора лжи, но так и не приехала. Кроме того, женщина перестала отвечать на звонки. "Основания для возбуждения уголовного дела все есть. Полагаю, что оно будет", - подчеркнула адвокат.