СК возбудил дело по факту падения ребенка в канализационный люк в Тверской области

ТАСС, 8 февраля. Уголовное дело возбудили после инцидента, когда семилетнего ребенка, считавшегося пропавшим в городе Торопец Тверской области, нашли в канализационном люке. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей") по факту падения малолетнего ребенка в канализационный люк", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

По данным пресс-службы, люк находится на балансе ресурсоснабжающей организации по водопотреблению и водоотведению "Водоканал-Сервис". В рамках расследования уголовного дела изъята документация в этом муниципальном предприятии, имеющая значение для следствия. Будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за надлежащее содержание и обслуживание колодцев сетей водоснабжения.

27 января семилетний мальчик вышел из продуктового магазина в городе Торопец и ушел в неизвестном направлении. На следующий день в ходе масштабных поисковых мероприятий малолетний был обнаружен правоохранительными органами в канализационном люке. Найти ребенка удалось с помощью записей камер видеонаблюдения. Жизни и здоровью мальчика на данный момент ничего не угрожает.