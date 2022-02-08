В Петербурге по итогам "коммунальных" обысков возбудили 19 уголовных дел

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. После масштабных проверок во вторник утром на жилищно-коммунальных предприятиях Санкт-Петербурга возбудили 19 уголовных дел. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Дела возбуждены по фактам хищений денежных средств организациями, участвующими в уборке города от снега и наледи", - рассказал собеседник агентства и уточнил, что всего на территории города прошло 55 обысков в офисах управляющих компаний, коммунальных и дорожных предприятий. В организации рейда приняли участие полиция, прокуратура, налоговая инспекция и контрольное управление администрации Санкт-Петербурга.

По предварительным данным, поводом для такой крупной проверки стали многочисленные жалобы жителей на организацию очистки городских улиц от снега и наледи в течение нескольких месяцев.