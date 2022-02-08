В Приморском крае задержали жителя Югры, обвиняемого в убийстве 16-летней давности

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 февраля. /ТАСС/. Обвиняемый в убийстве, совершенном в 2006 году, житель Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) задержан в Приморском крае и доставлен в Югру, где заключен под стражу. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ.

"Следственными органами СК России по Югре продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), по факту убийства в 2006 году жителя Лянтора ХМАО. Обвиняемый задержан в одном из отдаленных поселков Приморского края и доставлен в Югру. По ходатайству следователя он заключен судом под стражу", - сказано в сообщении.

По версии следствия, 25 мая 2006 года около часа ночи между мужчинами 1968 и 1961 годов рождения в автомобиле, припаркованном в первом микрорайоне города Лянтор, возникла ссора из-за денежного долга. В ходе конфликта один из них нанес другому удар ножом в шею. От полученных травм мужчина умер в медицинском учреждении. После произошедшего обвиняемый покинул Лянтор и на попутном транспорте добрался до Приморского края.

Обвиняемый был объявлен в федеральный розыск, однако длительное время следователям не удавалось установить место его нахождения ввиду скрытного образа жизни мужчины. При этом проведенные по факту убийства следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, в том числе дополнительные ориентировки с описанием примет обвиняемого и современные средства связи, предоставляющие возможность оперативной передачи информации, позволили установить местонахождение злоумышленника.